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مدينة سطات تحتضن اليوم الجمع العام التأسيسي للعصبة الجهوية الشاوية دكالة

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محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يشارك رؤساء الأندية المنتمية لأقاليم الجديدة، سطات، برشيد، بنسليمان وسيدي بنور، في أشغال الجمع العام التأسيسي للعصبة الجهوية الشاوية دكالة، الذي سينعقد صباح اليوم الخميس بمدينة سطات.
وكانت الجامعة قدد حددت موعد الجمع العام التأسيسي يوم الثلاثاء 23 فبراير الماضي، قبل أن يتحول تاريخ انعقاده الی 11 مارس الجاري.
وشدد البلاغ علی كون الجمع العام التأسيسي، الذي يندرج في سياق التوجه الجديد للجامعة لتطوير كرة القدم الوطنية، ستحتضنه مدينة سطات بداية من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات التابعة للبلدية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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