طقس الخميس.. تكون كتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية الشمالية

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، تكون كتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية الشمالية، فيما ستكون الأجواء مستقرة ومشمسة بمعظم أرجاء المملكة، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة شرقية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05- ودرجتين بالمرتفعات، وما بين 02- و06 درجات بالمنطقة الشرقية، وما بين 02 و07 درجات بالسايس، والجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس و السهول الداخلية، وما بين 07 و13 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 08 و13 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 12 و16 درجة بالمناطق الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و 16 درجة بالأطلس، وما بين 13 و19 درجة بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 19 و24 درجة بالشمال والوسط، وما بين 22 و26 درجة بكل من منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا في الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان في البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الصويرة، فيما سيكون هائجا إلى القوي الهيجان بالجنوب.