المغرب يقرر تسليم داعية سعودي إلى الرياض وزوجته: حكم صادم

جدة - عبدالحي حسين - قضت محكمة بالعاصمة الرباط أمس الأربعاء، بتسليم ناشط سعودي لبلاده، بعدما كان قد وصل إلى المغرب قبل أيام وجرى توقيفه واعتقاله في سجن تيفلت.

وقالت زوجة أسامة الحسني وهو مواطن أسترالي من أصل سعودي يوم الأربعاء، إن محكمة مغربية قضت بتسليمه إلى السعودية، في قضية تثير مخاوف جماعات حقوقية، معبرة عن صدمتها من هذا الحكم.

وألقي القبض على الحسني الشهر الماضي لدى وصوله إلى المغرب الذي سافر إليه لينضم إلى زوجته وابنته؛ فيما كانت محكمة في السعودية قد قضت بسجنه.

وقال مسؤول بوزارة العدل المغربية، حسب المصدر ذاته، إن الاعتقال جاء بعد إصدار الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مذكرة بطلب من السعودية، مضيفا أن الحسني مطلوب في أمر يندرج تحت قانون العقوبات ويشمل السرقة.

وكانت فعاليات حقوقية سعودية وعربية قد وجهت مناشدة إلى الملك محمد السادس بالتدخل لإطلاق سراح الداعية “أسامة الحسيني”، الذي تطالب الرياض بتسليمه، مخافة تعرضه للسجن، والتعذيب.

وجاء ذلك في رسالة مفتوحة، نشرها حساب معتقلي الرأي في السعودية، وتداولها عدد من الأكاديميين، والإعلاميين، والنشطاء الحقوقيين، طالبوا من خلالها الملك محمد السادس بالتدخل لإطلاق سراح الحسيني، مشيرين إلى أنه اعتقل، قبل ثلاثة أسابيع لدى وصوله إلى المغرب، بطلب من السلطات السعودية، مشيرين إلى أن متابعته سياسية بحتة.

وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن “حياة الدكتور أسامة الحسيني في خطر شديد، حال ترحيله من المغرب، وتسليمه إلى السلطات السعودية، منبهة إلى وجود مخاوف حقيقية من أن يكون مصيره القتل، كما حصل مع الصحافي جمال خاشقجي، أو أن يتم تغييبه قسريا لسنوات طويلة، كما يحصل الآن مع معتقلي الرأي”.

ونبهت الرسالة نفسها إلى أن الحسيني، الذي كان عضوا سابقا في هيأة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز، حاصل على الجنسية الأسترالية، ولم يعرف عنه أبدا أي نشاط سياسي معارض، طوال وجوده، خلال السنوات الأخيرة في بريطانيا.

وعلى هاشتاغ #لا_ترحلو_أسامة_الحسيني، كتب الأكاديمي الموريتاني، محمد مختار الشنقيطي: “أتمنى من الملك محمد السادس أن يتدخل شخصيا، ويمنع ترحيل الحسيني إلى السعودية، حيث سيواجه التعذيب، وربما القتل ظلما وعدوانا، فيكون ذلك وصمة في عرض المملكة المغربية وسمعتها”..