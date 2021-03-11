النقيب بوعشرين يوضح من جديد: المحكمة برأت باطمة من التهم المتعلقة بحساب “حمزة مون بيبي”- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - خرج المحامي النقيب عبد اللطيف بوعشرين، للتوضيح أكثر حول براءة الفنانة دنيا باطمة، مؤكدا أن الحكم الابتدائي قضى بذلك، وهو ما عززه الحكم الاستئنافي.

وقال النقيب بوعشرين، في لقاء مع الصحافة، اليوم الأربعاء، إن الحكم الابتدائي قضى جزئيا ببراءة دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام من حساب “حمزة مون بيبي”، وذلك بتعليلين: أولهما غياب أوجه المشاركة، التي ينص عليها القانون، سواء بخصوص الأعمال التحضيرية، أو المسهلة لارتكاب جريمة.

وأضاف بوعشرين أن المحكمة تأكدت بواسطة الخبرة، والاستماع، من أن دنيا باطمة، وابتسام، لا تتوفران على القن السري للدخول لحساب حمزة مون بيبي.

وقال بوعشرين في الندوة ذاتها، اليوم: “ما يهمني هو أن حساب “حمزة مون بيبي” لا علاقة لدنيا باطمة، أو ابتسام به ، أحب من أحب وكره من كره، فهذا حكم المحكمة، ومن أراد تكذيب حكم المحكمة فهذا كلام آخر”.

وأضاف بوعشرين: “هناك أناس ليسوا مؤهلين لتفسير الأحكام القضائية، وأنا كمحام أديت اليمين، والقسم ألا أوهم العباد بالكذب، أو التضليل، أو الافتراء”.

وأشار النقيب ذاته إلى أن السبب من خروجه الصحفي هو التوضيح لا غير، وقام بذلك بإصرار من مقربيه، مشيرا إلى أنه مؤهل لتفسير القانون، وأحكام القضاء.

وتحدث بوعشرين عن تعرضه للتنمر، مشيرا إلى أنه كلف فريقا ليجمع له كل المقاطع، التي تعرض فيها للتنمر على الإنترنيت، وقد حرك شكايات حول الأمر، وجمعية هيأة المحامين، وهيأة الدارالبيضاء طرفان فيها.