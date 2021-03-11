كمبوديا تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

سجلت كمبوديا، الخميس، أول حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد -19".



وقالت وزارة الصحة في بيان لها إن الحالة لرجل كمبودي (50 عاماً) توفي، صباح الخميس، في مستشفى "خمير سوفييت فريندشيب" بالمدينة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وكان قد تم تشخيص إصابة الرجل بمرض "كوفيد-19" في 27 فبراير/شباط الماضي، وكان يعمل سائقا لدى مواطن صيني في مدينة سيهانوكفيل الساحلية، وقد أصيب هو أيضاً بفيروس كورونا.

ويشار إلى أن الحالتين مرتبطتين بموجة من تفشي الإصابات، معروفة في كمبوديا باسم "حدث العشرين من فبراير/شباط"، وهو التاريخ الذي شهد اكتشاف الإصابات لأول مرة.

وأمرت السلطات الكمبودية بإغلاق المدارس وأماكن الترفيه وبعض الشركات، مما أدى إلى تضرر أكثر من 10 آلاف شخص.

وقد أقر مجلس الشيوخ في كمبوديا، الخميس، قانوناً لتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة تفشي "كوفيد-19"، ولمواجهة الأشخاص الذين يعرضون الصحة العامة للخطر من خلال انتهاك قرارات مكافحة الفيروس.