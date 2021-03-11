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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في اليمن

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محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

توقّع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.

 

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة 

 

 

عدن (العظمى 30° - الصغرى 22°)

 

 

 

المكلا (العظمى 31° - الصغرى 19°)

 

 

 

سيئون (العظمى 35° - الصغرى 12°)

 

 

 

عتق (العظمى 31° - الصغرى 17°)

 

 

 

الغيضة (العظمى 34° - الصغرى 16°)

 

 

 

سقطرى (العظمى 30° - الصغرى 20°)

 

 

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:

 

 

 

صنعاء (العظمى 28° - الصغرى 08°)

 

 

 

تعز (العظمى 29° - الصغرى 14°)

 

 

 

الحديدة (العظمى 32° - الصغرى 24°)

 

 

 

ذمار (العظمى 26° - الصغرى 06°)

 

 

 

مأرب (العظمى 33° - الصغرى 14°)

 

 

 

صعدة (العظمى 29° - الصغرى 07°)

 

 

المحويت (العظمى 26° - الصغرى 14°)

 

عمران (العظمى 29° - الصغرى 07°)

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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