شكرا لقرائتكم خبر عن 58 حالة إصابة جديدة بكورونا في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الخميس، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 26 ألفا و598 حالة منذ بداية ظهور الوباء هناك.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن السلطات الصحية القول، إن الحالات الجديدة تتضمن 36 إصابة تم اكتشافها في المجتمعات المحلية، و17 إصابة تم الابلاغ عنها من خلال المستشفيات، بالاضافة إلى خمس إصابات لوافدين من الخارج.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الفترة نفسها، لتستقر حصيلة الوفيات في البلاد عند 85 حالة.