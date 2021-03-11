3 مدمرات خلال 50 يوما.. الصين: أمريكا تزعزع الاستقرار بمضيق تايوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتجت الصين، الخميس، على مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان، مؤكدة أن ذلك يهدد السلام بالمنطقة.

واتهم المتحدث باسم القيادة الشرقية الصينية واشنطن اليوم" بإرسال رسالة خاطئة" بهذه الخطوة.



كما وصف الأمر بـ"التدخل"، وقال إن مرور المدمرة يعرض السلام والاستقرار في المضيق للخطر.

ونشر جيش التحرير الشعبي الصيني وحدات لمراقبة المدمرة "يو اس اس جون فين".

وقال الأسطول السابع الأمريكي إن المدمرة كانت تقوم بانتقال روتيني أمس الاربعاء" وفقا للقانون الدولي".

وجاء في بيان البحرية أن مرور المدمرة يظهر التزام أمريكا" نحو منطقة محيط هادي-هندي حرة ومفتوحة".

يذكر أن السفن البحرية الأمريكية عادة ما تعبر مضيق تايوان ذا الأهمية الاستراتيجية.

ويربط المضيق الذي يبلغ عرضه 180 كيلومترا ، والواقع بين إقليم فوجيان بغرب الصين وجزيرة تايوان، بين بحر الصين الشرقي في الشمال وبحر الصيني الجنوبي في الجنوب.

وتحظى تايوان باستقلالها وحكومتها المنتخبة ديمقراطيا، ولكن بكين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، الخميس، إبحار مدمرة أمريكية من الشمال إلى الجنوب عبر مضيق تايوان، وذلك دون ذكر اسم المدمرة.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة التايوانية تراقب الممر.

وتعد هذه ثالث مرة تمر فيها مدمرة أمريكية من مضيق تايوان منذ تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية.