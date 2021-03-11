معاناة المهاجرين.. الحوثي فاقد للإنسانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

لقي مهاجرون حتفهم وأصيب العشرات بجروح إثر اندلاع حريق في سجن بالعاصمة اليمنية يسيطر عليه المتمردين الحوثيين، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن الحريق أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص، و170 جريحا، حالة 90 منهم خطيرة.

ودعت المنظمة مليشيات الحوثي لإتاحة الوصول للمهاجرين الذي تعرضوا للحرق، لتوفير العلاج المناسب لهم، خاصة في ظل وجود إصابات خطيرة بينهم.

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وسبق واتهمت منظمات إنسانية والأمم المتحدة المتمردين الذي يسيطرون على صنعاء وغالبية مناطق شمال اليمن بعرقلة عملها.