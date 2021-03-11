أمين عام الأمم المتحدة يحث على وضع حد لمعاناة السوريين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مع اقتراب الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع في سورية (15 آذار/مارس)، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش على مواصلة الأمم المتحدة سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تماشيا مع قرار مجلس الأمن .2254

وقال إن "القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية السلمية في سورية وضع البلد على طريق حرب مروّعة".

وأضاف :"توفي مئات الآلاف من السوريين، ونزح الملايين. وعدد آخر لا يُحصى ظل محتجزا بشكل غير قانوني وغالبا ما تعرّض للتعذيب، أو مفقودا، مختفيا، أو يعيش في حالة من عدم اليقين والحرمان".

وحذر، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، من أنه في ظل جائحة كورونا فإن "الوضع في سورية لا يزال كابوسا".

وشدد على مواصلة الأمم المتحدة سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تماشيا مع قرار مجلس الأمن .2254 وقال إن الخطوة الأولى على هذا الطريق يجب أن تكون متمثلة في إحراز تقدّم ملموس في اللجنة الدستورية.

وتابع بالقول :"لدى الأطراف فرصة لإظهار استعدادها لإيجاد أرضية مشتركة والإقرار بحاجة جميع السوريين، الذين يمثلونهم، إلى تجاوز حالة الصراع الذي طال أمده".

وردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان المجتمع الدولي قد خذل السوريين، قال جوتيريش إنه من الواضح أنه إذا استمرت حرب ما لمدة عشر سنوات، فإن نظام إدارة الأمن الدولي الموجود غير فعال.