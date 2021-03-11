شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان الصيني يقر تعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صوّت غالبية أعضاء مجلس الشعب الصيني، الخميس، لصالح إدخال تعديلات على نظام هونغ كونغ الانتخابي تشمل منح بكين سلطة رفض المرشحين، في إطار السعي لتشكيل حكومة "وطنية" في المدينة التي شهدت تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية.



وامتنع عضو واحد فقط عن التصويت في مجلس الشعب، على الخطوة التي يشير معارضوها، إلى أنها تدق آخر إسفين في نعش الحراك الديموقراطي، في هونغ كونغ.