شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. العيادات المتنقلة تطعم 7600 شخص ضد كورونا في أقل من شهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت شما خالد الرفيع مدير التطوير والمستقبل عضو فريق برنامج العيادات المتنقلة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أن العيادات المتنقلة لتطعيم كوفيد 19 التي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي قامت منذ إطلاقها في تاريخ 17 فبراير ولغاية الآن بتطعيم أكثر من 7600 شخص من العاملين في الموسسات والشركات العاملة في إمارة دبي، وفقا للبيان.



وأوضحت أن العيادة قامت بزيارة 8 موسسات لغاية الآن مشيرة إلى أن الحملة ستستمر حتى نهاية العام الجاري.

وبينت شما الرفيع أن السيارتان التي تم تدشينهما كعيادات متنقلة للتطعيم ضد كوفيد 19 تم تقديهما من قبل موسسات المجتمع المدني وهم مصرف الإمارات الإسلامي ومشاريع الساحل الأخضر ونأمل التوسع في العيادات لتصل إلى 10 سيارات خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرة إلى أن باب دعم المبادرة مفتوحا أمام رجال الأعمال والمؤسسات والشركات.