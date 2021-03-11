شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتجاج رسمي وغضب شعبي من إساءات "الجزيرة" للبحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت البحرين، في مواقف متتابعة، استنكارها بث قناة "الجزيرة" القطرية برنامجا مسيئا يتنافى مع روح قمة العلا الخليجية.



يأتي ذلك بعد قيام قناة "الجزيرة" بتخصيص الحلقة الأخيرة من برنامج "خارج النص" للهجوم على البحرين والإساءة لها واستضافة معارضين بالخارج يزعمون بوجود انتهاكات سبق أن تعرض لها نزلاء في سجن "جو" المركزي بالبحرين.

على الصعيد الرسمي، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، أنها وجهت لنظيرتها القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة من بث برنامج تلفزيوني بعنوان (خارج النص) يوم الأحد، لما "احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة".

وبينت أن هذه الأكاذيب "ساقها عدد من المحرضين المأجورين، الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية، أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول المجلس ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار".

واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية" أن هذا البرنامج التلفزيوني يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا الخليجية التي عقدت 5 يناير الماضي".

وأكدت البحرين أنها "تعتبر هذه المواقف والإجراءات التي تقوم بها دولة قطر تجاه مملكة البحرين، مواقف غير مقبولة، لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التي صادقت على البيان".

وأعربت " عن تطلعها إلى أن تشهد من دولة قطر مواقف أكثر إيجابية، وسياسات بناءة تساعد على بدء المباحثات الثنائية لمعالجة القضايا العالقة للمضي في تحسين العلاقات بين البلدين، حفاظًا على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق أهدافه السامية".

على الصعيد البرلماني، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، المهندس محمد السيسي البوعينين، أن "استمرار قناة الجزيرة وفق أسلوب ممنهج في استهداف مملكة البحرين عبر ما تواصل بثه من تقارير مغلوطة؛ يمثل تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية للبحرين وسيادتها، الأمر الذي يُسهم في زعزعة استقرار وأمن المنطقة، ولا يتسق مع متطلبات التوافق الخليجي ولا يراعي المصلحة العليا لدول مجلس التعاون الخليجي".

ودعا قطر إلى اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة "أكاذيب" الجزيرة "وذلك حرصاً على تنفيذ بنود بيان العُلا.

وأكد أن " الحوار الدبلوماسي وفتح قنوات التواصل المباشرة والحل الودي هو أجدى السبل لحلحلة الملفات العالقة، وذلك تنفيذا لبنود بيان العُلا وتوحيدا للبيت الخليجي في ظل الأوضاع الراهنة والتي تتطلب وحدة الصف، وتحمل المسؤولية الخليجية التاريخية في هذا الوقت بالذات، والتي بادرت البحرين منذ اليوم الأول بعد اجتماع العلا لتحقيقها على أرض الواقع."

المواقف الرسمية والبرلمانية، استبقها قبل عدة أيام بيان شعبي، موقع من 78 شخصية من أكاديميين ورجال دين ورؤساء جمعيات مدنية، يمثلون مجموعة من الفعاليات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني أعربوا استنكارهم وشجبهم الشديدين، لما دأبت عليه قناة الجزيرة القطرية من محاولات مستميتة ونهج إعلامي عدائي لشعب البحرين بكافة فئاته ومكوناته.

وأكدوا على أن الحملة المضللة التي تشنها هذه القناة ضد شعب البحرين من خلال ما تنشره من تقارير إعلامية كاذبة، تتم بشكل انتقائي بعيد تماما عن الاحترافية والمهنية الإعلامية، متجاهلة قضايا حقوق الإنسان في مواقع ودول بعينها.

المواقف الرسمية والبرلمانية والشعبية واكبها أيضا غضب على مواقع التواصل في البحرين والخليج.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي خالد الزعتر: "تصر قطر على حرف مسار المصالحة الخليجية بالتخلي عن اتفاق العلا، عبر مواصلة قناة الجزيرة في الهجوم على الدول الخليجية وأخرها بث فيلم تلفزيوني مسيء لمملكة البحرين".

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي البحريني، إبراهيم النهام: "الخطورة التي تكمن بفيلم قناة الجزيرة المسيء هو التحالفات القائمة والمستنسخة من تحالفات ٢٠١١ والتي تستهدف البحرين بمقت شديد وهي: الموالون لإيران في الداخل البحريني، والمجرمون والمطلوبون الهاربون بلندن وغيرها، والإدارة الأمريكية، والنظام القطري، والإخوان، والنظام الإيراني".

بدورها، غردت البحرينية مها أحمد راشد العبسي موجهة انتقادات لتغطية "الجزيرة"، مشددة على أن "البحرين خط أحمر".

وكان آلاف من المغردين السعوديين قد عبروا عن غضبهم من قيام "الجزيرة" على مدار الأيام الماضية من إعطاء ظهرها لهجمات الحوثيين الإرهابية ضد المدنيين بالسعودية، وفتحت بثها المباشر لقيادات المليشيا.

تصرف رأى فيه آلاف المغردين السعوديين عبر تويتر انتهاكا جديدا لوحدة الصف الخليجي والشرعية الدولية، ومراوغة لبنود اتفاق قمة العلا الخليجية.

وتصاعدت الأزمة مجددا مع ظهور القيادي الحوثي محمد البخيتي، عبر شاشة الجزيرة متوعدا السعودية، حيث اعتبر المغردون تصرف القناة القطرية بمثابة "عدم وفاء باتفاق العلا الذي نص على احترام مبادئ حسن الجوار".

وربط المغردون بين التصعيد الحوثي غير المبرر من هجمات ضد المملكة عبر طائرات مسيرة والغطاء الإعلامي المقدم من القناة القطرية لقيادات المليشيا.

ولاقت الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على المناطق المدنية والمؤسسات الحيوية بالسعودية إدانات عربية، مؤكدة أنها تعد بمثابة "جرائم حرب" وتهديد لأمن الطاقة العالمي.