واشنطن ترفض تمديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الروس الحاليين.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال القنصل الروسي بهيوستن، ألكسندر زاخاروف، إن واشنطن ترفض تمديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الروس الحاليين وتماطل مع تأشيرات الجدد.



وأضاف زاخاروف، في حديث لوكالة "نوفوستي": "تعمل القنصلية العامة الروسية في هيوستن، منذ عدة سنوات، بطاقم عمل غير مكتمل، بسبب سياسة التأشيرات الصارمة من جانب السلطات الأمريكية.

وبات معتادا انتظار التأشيرات لمدة عام أو أكثر، و"خلال ذلك تبقى النتيجة غير مضمونة"، وفق المصدر ذاته.

وأشار إلى أن هذه التصرفات من الجانب الأمريكي، تؤثر بشكل سلبي على فعالية عمل القنصلية الروسية.

وتابع: "أكثر ما يثير القلق، هو أن الدولة المضيفة حاليا ليس فقط تؤخر إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الجدد، بل وترفض أيضا تجديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الروس الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة. وإذا اضطر أي منهم لزيارة روسيا بمهمة عمل أو لأسباب شخصية، فلن يتمكن من العودة إلى أمريكا".

وأكد زاخاروف أن القنصلية العامة الروسية تأمل، في أن يعيد الجانب الأمريكي النظر في موقفه، ويعود إلى المفاوضات البناءة بشأن قضايا التأشيرات.

في أوائل سبتمبر/أيلول 2017، تم بطلب من الخارجية الأمريكية تسليم مبنى القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، وكذلك مقرات البعثة التجارية الروسية في واشنطن ونيويورك، إلى الجانب الأمريكي.

بعد ذلك، تم بطلب من السلطات الأمريكية، إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل.