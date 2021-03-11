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الأمم المتحدة ترحب بمصادقة مجلس النواب الليبي على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمصادقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كخطوة مهمة نحو استعادة الوحدة والاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا.

 

وفي بيان للأمين العام تلاه المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، اليوم، أثنى على مجلس النواب ومنتدى الحوار السياسي الليبي على جهودهم لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام ..وأيضا على اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والسلطات المحلية في سرت لتأمين هذه الجلسة المهمة لمجلس النواب.

 

وشجع بيان الأمين العام الحكومة الجديدة، بالتعاون مع مجلس النواب، على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي دون تأخير، ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 ومواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر 2020.

 

وجدد الأمين العام في ختام البيان دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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