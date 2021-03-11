"مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والانسانية" تضع حجر الأساس لبناء الأكاديمية الإسلامية في قيرغيستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع حمد بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والانسانية بحضور معالي اولبيك كارميشكوف نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية قيرغيستان حجر الأساس للأكاديمية الاسلامية في مدينة توكموك شمال قيرغيزستان، وذلك مساهمة من المؤسسة في تعزيز مسيرة التعليم الجامعي ونشر الحضارة العربية والاسلامية والتعريف بالمفاهيم والقيم الاسلامية النبيلة والسمحة.



حضر حفل وضع حجر الأساس كل من ألمازبيك بسشينالف وزير التربية والعلوم القيرغيزي و​سعادة عبداللطيف جمعة باييف سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة ، والدكتور ابراهيم حسن الزعابي مدير ادارة المشاريع والبرامج الخيرية بمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والانسانية.

ويتضمن المشروع 10 قاعات دراسية على مساحة تصل الى حوالي 5000 متر، بتكلفة وقدرها 5 ملايين دولار أمريكي، حيث تعمل الأكاديمية على تدريس الطلبة في المرحلة الجامعية وفوق الجامعية علاوة على إنشاء وقف خيري لضمان استدامة العمل في المستقبل.

وكان صدر بن نورغوجو جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة استقبل وفد مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والانسانية حيث تم استعراض عدد من البرامج والمشاريع ومنها الأكاديمية الإسلامية.

وأعرب عن شكره وتقديرة لدولة الإمارات فيادة وحكومة وشعبا، على المشاريع الخيرية والانسانية التي تبنيها في بلاده والتي من شأنها دعم القطاع التعليمي في قيرغيستان،لافتا إلى أن مشروع الأكاديمية الإسلامية في مدينة توكموك يساهم في تعزيز العلاقات بين الدولتين الصديقين..مقدرا للمؤسسة دورها التنفيذي والعملي.