بعد تفشي كورونا.. الأردن يمدد ساعات حظر التجول الليلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت الحكومة الأردنية، أمس، زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد، وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية، بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، صخر دودين، في مؤتمر صحافي، إنه "تقرر تمديد ساعات الحظر الليلي، ليصبح من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً (بدلاً من العاشرة ليلاً حتى السادسة صباحاً) اعتباراً من يوم السبت المقبل".

وأضاف أنه "تقرر أيضاً إغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والمسابح الداخلية والمراكز والاكاديميات والاندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية حتى نهاية الشهر الحالي".

كما تقرر "تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد".

وأشار دودين إلى "السماح للمطاعم المناوبة بالعمل، بخدمة التوصيل بعد الساعة السابعة مساء".

من جهته، قال وزير الداخلية، مازن الفراية، خلال المؤتمر: "أصبحنا نسجل 4 إصابات بكورونا كل دقيقة، ونشيع جنازة كل 20 دقيقة بسبب هذا الوباء الذي حصد أرواح الأحباء، معظمهم من كبار السن نقلت إليهم العدوى من أبنائهم".

من جانبه، أكد وزير الصحة نذير عبيدات خلال المؤتمر أن "نسبة تفشي السلالة الجديدة (البريطانية) لفيروس كورونا بلغت أكثر من 70% مقارنة بالسلالة الأصلية".

وقال: "نحن نمر بوضع وبائي دقيق وشهر مارس الحالي سيكون صعباً علينا جميعاً".

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعاً في أعداد الإصابات، وسجلت المملكة، أمس، 60 وفاة و6649 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 448851 حالة و5106 وفيات.

وقرر الأردن، الأربعاء الماضي، إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة.

واتخذ الأردن، منذ مارس الماضي، جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة تتغير مواعيده بحسب الحالة الوبائية وأعداد الإصابات.

كما أُغلقت الجامعات والمدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها أخيراً.