مصر تكشف عن حصيلة إصابات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، امس، تسجيل 645 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة، لافتةً إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، أنه تم خروج 501 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 145418 حالة حتى اليوم.

وقال مجاهد إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 188361، من ضمنهم 145418 حالة تم شفاؤها، و11128 حالة وفاة.