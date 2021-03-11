ولي عهد ابوظبي: الإمارات مهتمة بتطوير علاقاتها مع الدول ذات التجارب التنموية الملهمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير بتطوير علاقاتها مع الدول ذات التجارب التنموية المتميزة والملهمة ومنها تجربة ماليزيا الصديقة.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، محيي الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيا الصديقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - بزيارة رئيس وزراء ماليزيا والوفد المرافق إلى دولة الإمارات، مؤكداً أن الزيارة تشكل دفعاً مهماً للعلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة شعبيهما وتطلعهما إلى مزيدٍ من التقدم والتنمية والازدهار.

وشدد على متانة العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا التي نمت خلال العقود الماضية على أسس قوية من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والحرص على تعزيزها ودفعها إلى الأمام والتواصل المستمر على جميع المستويات.

وبحث علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين والفرص المتنوعة الواعدة لتنمية التعاون المشترك في مجالات التنمية والاستثمار والتجارة والاقتصاد وغيرها.

واستعرض الجانبان التحدي الذي تمثله جائحة «كوفيد 19» للبلدين والعالم والحاجة الملحة إلى التعاون والتكاتف بين مختلف دول العالم والمنظمات الصحية المعنية.

كما تطرقا إلى مجمل القضايا والموضوعات التي تهم البلدين ومستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتحديات المشتركة التي تواجهها.. وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب رئيس وزراء ماليزيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص بلاده على تنمية التعاون المشترك وتنويع آفاقه في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.