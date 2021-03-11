سياسات أردوغان تحول تركيا إلى وجهة عالية المخاطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

على نقيض ما تروج له الحكومة التركية وفي مسار معاكس لأهداف خطة الإصلاح التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخلافا لكل ما جاء في الحملة الدعائية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، أفادت مؤسسة «جيوكوانت» الاستشارية التي تحدد حجم المخاطر للمستثمرين استنادا إلى مؤشرات الحوكمة ومؤشرات اجتماعية وأمنية، أن تركيا باتت سوقا غير آمنة للاستثمار وذات مخاطر عالية جدا.



وبحسب المؤسسة ذاتها فإن المخاطر ارتفعت إلى أعلى مستوى قياسي لدرجة المخاطر، وفقا لعدد من المؤشرات.

ونقل موقع أحوال التركي عن وكالة بلومبرغ للأنباء، أن مؤشر مخاطر تركيا ارتفع إلى 48.60 نقطة على مقياس من صفر إلى 100 نقطة، حيث إن ارتفاع الرقم يعني ارتفاع درجة المخاطر.

وتشير التوقعات بالنسبة إلى الشهر الذي ينتهي يوم 4 أبريل، إلى أن مخاطر تركيا سترتفع أكثر، وسجلت أنقرة في المتوسط خلال العام الماضي 88.59 نقطة.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يكابد فيه أردوغان لاستقطاب استثمارات أجنبية لإنعاش الاقتصاد المتعثر. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التقييم في جهود لا تهدأ لإنقاذ الاقتصاد من حالة الركود.

وقدم في الأشهر الأخيرة عروضا مغرية للمستثمرين الأجانب دون جدوى، فيما يراهن على حملة علاقات عامة لتحسين صورة بلاده بعد أن تسببت سياساته وتدخلاته في السياسة النقدية ومحاولته الهيمنة على إدارة البنك المركزي في حالة من الاضطراب المالي وتراجع في احتياطات النقد الأجنبي.

والوضع الراهن ليس نتاج تطورات حديثة، بل هو تراكمات لسنوات من التدخلات والسلوك العدواني للرئيس التركي داخليا وخارجيا، حتى أصبحت السوق التركية طاردة للاستثمار.

ومن معركة خفض الفائدة التي أعلنها على خلاف رغبة خبراء الاقتصاد إلى حملة التطهير في البنك المركزي، وتعيين الموالين له وصولا إلى سياسات قمع الحريات واستهداف المعارضة، وجدت تركيا نفسها في أسوأ أزمة مالية بعد أن تراجعت تقريبا جميع المؤشرات، وكان انهيار الليرة في موجات هبوط متتالية أبرز ملامح تدمير الاقتصاد.

وعلى الجبهات الخارجية، تسبب السلوك العدواني لتركيا والنهج الصدامي الذي اتبعه أردوغان في التعاطي مع الخلافات مع شركاء وحلفاء بلاده الغربيين والعرب، في خلق مناخ من عدم الثقة وفي اضطرابات في العلاقات بين تركيا وأبرز شركائها.

ويرى المستثمرون الأجانب أن تركيا لم تعد بيئة آمنة وسط عزوف عن ضخ استثمارات في سوق كل المؤشرات تؤكد أنها باتت مضطربة وعالية المخاطر.