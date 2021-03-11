شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفض نصر الله «لقاح كورونا» الروسي؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله رفض الاقتراح الذي قدّمه إليه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني بالحصول على نحو ١٥٠٠ جرعة لقاح كورونا من أصل ٢٠٠ ألف جرعة لقاح «سبوتنيك» الروسي تلقتها طهران قبل أيام.

وقالت المصادر إن الاقتراح الإيراني كان مخصصاً لتلقيح الكوادر القيادية في «حزب الله» وعائلاتهم، ولكن تم رفضه من قبل نصر الله بحجة أنه لا يؤمن بفعالية اللقاح الروسي ويخشى من أن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالكوادر القيادية وعوائلهم جراء هذا اللقاح قد يفوق الفائدة منه حتى لو تعرض بعض القادة للعدوى بالوباء.

وأضافت المصادر: يبدو أن رفض نصر الله جاء أيضاً نتيجة تخوفه من انكشاف الموضوع وما قد يلحقه ذلك من تشويه سمعة الحزب في نظر اللبنانيين الذين يئنون تحت طائلة موجة الغلاء، فيما ينتظرون بفارغ الصبر تلقي جرعات اللقاح التي وصلت أخيراً إلى لبنان والمخصصة للفئات العمرية المتقدمة وفقاً للأولوية.