شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة رؤساء أمريكيون سابقون وزوجاتهم يشجعون على تلقي التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أعلن مجلس الدعاية والإعلان الأمريكي، الخميس، أن رؤساء الولايات المتحدة السابقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر، سيظهرون مع زوجاتهم في إعلانين يشجعان على تلقي التطعيم للوقاية من فيروس «كورونا».

ويقول بوش في أحد الإعلانين ومعه أوباما وكلينتون: «العلم واضح. هذا التطعيم سيحميك وذويك من هذا المرض الخطِر المميت».

ويقول أوباما: «هذه هي الخطوة الأولى للقضاء على الوباء ولتقدم بلدنا». ومن اللافت غياب الرئيس السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا عن إعلاني مجلس الإعلان، وهو مؤسسة غير ربحية. وكان ترامب قد تحدث كثيراً خلال سعيه لإعادة انتخابه العام الماضي عن دور إدارته في جلب اللقاح إلى الأسواق.

وحين سئل المتحدث باسم المجلس عن غياب ترامب قال إن أحد الإعلانين تم تصويره في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في يناير/كانون الثاني والذي لم يحضره ترامب. وأضاف المتحدث أن المؤسسة شعرت بالرضا حين نصح ترامب الأمريكيين في الآونة الأخيرة بالتطعيم.

والإعلانان جزء من حملة ينظمها مجلس الدعاية تحت عنوان (الأمر يرجع لك) للتوعية بأهمية التطعيم. ويدعم أكثر من 300 فرد المجلس في حملته للقضاء على التشكك في اللقاح والتردد في تلقيه.

ويظهر بالإعلان الثاني الرؤساء السابقون وزوجاتهم، ميشيل أوباما ولورا بوش وهيلاري كلينتون وروزالين كارتر، وهم يضعون كمامات ويتلقون اللقاح. ويقول كارتر في الإعلان «الآن الأمر يرجع لك».