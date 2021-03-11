شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الصيني يقر خطة تعديل نظام هونج كونج الانتخابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين- أ.ف.ب

صوّت غالبية أعضاء مجلس الشعب الصيني، الخميس، لصالح إدخال تعديلات على نظام هونج كونج الانتخابي، تشمل منح بكين سلطة رفض المرشحين، في إطار المسعى لتشكيل حكومة "وطنية" في المدينة التي شهدت تظاهرات ضخمة مطالبة بالديمقراطية. وامتنع عضو واحد فقط عن التصويت في مجلس الشعب على الخطوة التي يشير معارضوها إلى أنها تدق آخر إسفين في نعش الحراك الديمقراطي في هونج كونج.