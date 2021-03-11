شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدرج جماعتين مرتبطتين بـ«داعش» على قائمة الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك-رويترز

أدرجت وزارة الخارحية الأمريكية، الأربعاء، جماعتين متشددتين في جمهورية الكونجو الديمقراطية وموزامبيق على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية بسبب صلاتهما بتنظيم «داعش» الإرهابي. وصنفت الولايات المتحدة جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة» في الكونجو وزعيمها سيكا موسى بالوكو، وجماعة «أهل السنة والجماعة» في موزامبيق وزعيمها أبو ياسر حسن «إرهابيتين عالميتين». ويمنع التصنيف سفر أعضاء الجماعتين إلى الولايات المتحدة ويجمد أي أصول لهم هناك، كما يحظر على الأمريكيين إجراء أي معاملات تجارية معهم ويجرم تقديم الدعم للجماعتين. وبدأ جيش الكونجو في أواخر 2019 حملة ضد جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي ميليشيات أوغندية تنشط في شرق الكونجو منذ التسعينات. وردت الجماعة بهجمات انتقامية على المدنيين. وأُلقي باللوم على الجماعة في قتل أكثر من 140 شخصاً منذ بداية العام الحالي، في هجمات شبه أسبوعية في شرق الكونجو. وتقول إحصاءات الأمم المتحدة إن الجماعة قتلت حوالي 850 شخصاً العام الماضي.