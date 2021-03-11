شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: 27 قتيلاً بعد سقوط حافلة تقل تلاميذ في واد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا-رويترز

قالت وزارة النقل في إندونيسيا، إن حافلة تقل تلاميذ وبعض أولياء الأمور هوت في واد على جزيرة جاوة الليلة الماضية لدى عودتهم من نزهة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصاً. وقالت وكالة البحث والإنقاذ في بيان، الخميس: إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها في منطقة بالقرب من مدينة سوميدانج في إقليم غرب جاوة. وذكرت وزارة النقل أن الحافلة كانت تقل تلاميذ وبعض أولياء الأمور وأن 39 شخصاً نجوا من الحادث. ولم يتضح السبب الدقيق للحادث بعد.