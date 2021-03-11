شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لا رفع لأي عقوبات عن طهران قبل عودتها لالتزاماتها النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

شدّدت واشنطن، الأربعاء، على أنّها لن ترفع أيّاً من العقوبات التي تفرضها على طهران قبل أن تعود الأخيرة إلى احترام كامل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني، معتبرة أنّ الكرة في هذا الملفّ هي الآن في ملعب طهران. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إنّ «الكرة في ملعبهم (الإيرانيين) لمعرفة ما إذا كانوا مهتمّين حقاً بحوار دبلوماسي أم لا. نحن مهتمّون به». وذكّر الوزير الأمريكي بأنّ الولايات المتّحدة قبلت دعوة أوروبية للمشاركة في حوار مباشر مع إيران، «لكنّ إيران حتى الآن قالت لا».