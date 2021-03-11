شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكية الشارقة» توقع اتفاقيتين مع «أكاديمية العلماء» و«العناية الإنجليزية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ووقعت الجامعة الأمريكية في الشارقة، ضمن برنامج «شراكة» مذكرة تفاهم، كلاً على حدة، مع أكاديمية العلماء الدولية في الشارقة ومدرسة العناية الإنجليزية الخاصة، ويعدّ البرنامج، واحداً من مبادرات الجامعة للمشاركة المجتمعية التي تعزز الشراكة بينها وبين عدد من المدارس المختارة في الدولة. وقد حضر حفل التوقيع الافتراضي البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة، والدكتور بول ليبليش، مدير الأكاديمية، ومروة ضياء، المديرة والرئيسة التنفيذية للمدرسة، وعدد من كبار مسؤولي المؤسسات. وقال البروفيسور ميتشل«نحن سعداء بانضمام الأكاديمية والمدرسة إلى برنامج شراكة، الذي يركز على إقامة شراكات مفيدة مع مدارس الدولة بهدف النهوض بالتعليم في دولة الإمارات. ونحن نتطلع إلى العمل مع الزملاء في أكاديمية العلماء الدولية لتوفير الفرص الأكاديمية واللاصفية للطلبة». ورحب الدكتور ليبليش بالاتفاقية قائلاً «يشرفنا أن نتعاون مع الجامعة إنه لمن الرائع أن تسعى المدرسة للعمل خارج أسوارها وأن تكون متصلة ببرنامج ذا مستوى أعلى. إن هذا النوع من التواصل يوفر مساحة مهمة لطلابنا للاستمرار والتقدم». فيما قالت مروة ضياء «تركز مدرستنا على جودة التعليم ورفاهية الطلبة. فنحن نهدف إلى تخريج مواطنين عالميين يركزون على الأمور المحلية والدولية، وشراكتنا تجعل الطلبة أقرب إلى النجاح». وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والأكاديمية والمدرسة، باستقطاب الطلبة المتميزين من خلفيات اجتماعية وثقافية واقتصادية متنوعة للدراسة في الجامعة، وتقديمها منحاً دراسية جزئية للطلبة المستحقين بناءً على ترشيح مدرستهم. كما تقدم الجامعة بناء على هذه الاتفاقية دعماً للفعاليات والأنشطة البحثية والثقافية والاجتماعية والرياضية التي تنظمها المدرسة، وتتيح لطلبة المدرسة فرصة المشاركة بالأنشطة الثقافية واللاصفية الجامعية السنوية.