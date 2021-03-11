شكرا لقرائتكم خبر عن سان جرمان يتأهل على حساب برشلونة وليفربول يقصي لايبزيغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل كل من باريس سان جرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادل الأول مع برشلونة الإسباني 1-1، وفوز الثاني على لايبزيغ الألماني 2-صفر ضمن إياب ثمن نهائي البطولة القارية. وودّع برشلونة المسابقة من الدور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007، بتعادله 1-1 مع مضيفه سان جرمان في لقاء الإياب بعد سقوطه ذهاباً على أرضه 4-1، في مباراة شهدت تألقاً للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس. وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، إذ تقدم فريق العاصمة الفرنسية عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء (30)، فيما أدرك الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل (37). وكان سان جرمان ألحق خسارة مذلة ببرشلونة بفوزه عليه في عقر داره ذهاباً 4-1 على ملعب «كامب نو» بقيادة نجمه الشاب مبابي الذي سجل ثلاثية حينها. لذا دخل فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المباراة بأريحية أكبر للعبور إلى ربع النهائي، رغم انتكاسته المحلية الصغيرة عندما سقط بهدفين نظيفين أمام موناكو في الدوري المحلي بعد الفوز القاري. لكن رغم ذلك، خيّم الخوف على الباريسيين قبل المباراة من الذكرى الأليمة للريمونتادا التاريخية في العام 2017 أمام المنافس نفسه وفي الدور نفسه، عندما فاز برباعية نظيفة ذهاباً قبل أن يسقط 6-1 في برشلونة. كما أن إمكانية عودة برشلونة في المباراة كانت واردة، خصوصاً مع غياب نجم سان جرمان البرازيلي نيمار لعدم تعافيه من الإصابة، هو الذي كان نجم الريمونتادا حينما كان في صفوف برشلونة ذلك الوقت. لكن الرياح لم تجر كما اشتهت سفن النادي الكاتالوني الذي خاض أولى مبارياته أمام أعين رئيسه الجديد-القديم جوان لابورتا الذي أعيد انتخابه الأحد، هو الذي ترأس مجلس إدارة النادي بين عامي 2003 و2010 وهندس التشكيلة الرائعة في حقبة المدرب السابق جوزيب جوارديولا. ورغم تحقيق برشلونة نتائج رائعة محلياً مع 10 انتصارات في آخر 11 مباراة في الدوري وحافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة السادسة عشرة توالياً، كان عاجزاً عن تسجيل أكثر من هدف الأربعاء.

ليفربول يعوض خيبات الدوري

ونسي ليفربول معاناته المحلية وجدد فوزه على «ضيفه» لايبزيغ 2-صفر على ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست. ومنح المصري محمد صلاح (70) والسنغالي ساديو مانيه (74) التأهل للفريق الأحمر بعد أن سجلا أيضاً هدفي الفوز بالنتيجة ذاتها في لقاء الذهاب. ودخل بطل إنجلترا إلى المباراة متطلعاً لوضع الانتكاسة المحلية خلفه بعد سقوطه في ست مباريات متتالية على أرضه في الدوري وهو ما لم يحصل للنادي منذ أن أبصر النور قبل 129 عاماً، ما وضعه في المركز الثامن. وكان لايبزيغ الذي بلغ نصف نهائي الموسم الماضي قبل أن يخرج أمام باريس سان جرمان الفرنسي يمني النفس أن يحقق «ريمونتادا» أمام بطل القارة ست مرات، آخرها عام 2019، إلا أن مشواره انتهى باكراً نسبياً ليصب تركيزه على المنافسات المحلية.