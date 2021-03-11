شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يناقش مشروع قانون تنظيم إجراءات الدفن الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في الدفاع المدني، ويوجه أربعة أسئلة تتعلق بالشؤون الأمنية. وبحسب جدول أعمال الجلسة، يوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حيث يوجه عبيد السلامي، سؤالاً عن «تأثير جائحة كورونا في الأمن والمنشآت العقابية»، وعدنان حمد ألحمادي، سؤالاً عن «تباين وهامش السرعات»، ومحمد الكشف، سؤالاً عن «أخطار الأودية والأمطار»، وكفاح الزعابي، سؤالاً عن «شهادة حسن السيرة والسلوك». كما يناقش المجلس مشروع الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، ويعرض موضوعين عامين واردين من اللجان للموافقة عليهما ورفعهما إلى الحكومة هما: «سياسة وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث»، الذي تبنته لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، و«سياسة الحكومة في استدامة خدمات الكهرباء والماء»، الذي تبنته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية. ويطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بطلب الموافقة على مناقشة «سياسة شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات»، وطلب الموافقة على مناقشة «التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني». وفي بند الرسائل الواردة من الحكومة، يطلع المجلس على رسالتين واردتين من عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مناقشة «تنظيم العمل التطوعي»، والموافقة على مناقشة «سياسة وزارة تنمية المجتمع في تطوير نظام الضمان الاجتماعي». وفي بند التقارير الواردة من اللجان، يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية عن توصيات المجلس في «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية».