شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة فاطمة تهنئ أول امرأة تتولى إدارة منظمة التجارة العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي- وام

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رسالة تهنئة إلى نغوزي أوكونجو إيويلا، بمناسبة تعيينها مديراً عاماً لمنظمة التجارة العالمية.

وقالت سموها: «يسعدني أن أرفع لمعاليكم أجمل التهاني بمناسبة تعيينكم على رأس منظمة التجارة العالمية بإجماع الأعضاء، في سابقة هي الأولى من نوعها لتولي امرأة هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة قبل 25 عاماً، في خطوة تاريخية كللت مسيرة المرأة المشرفة في كل ربوع الأرض».

وأضافت سموها: «باسم المرأة الإماراتية يسرني أن أعرب لمعاليكم عن عميق تقديرنا واعتزازنا بهذا الإنجاز العظيم وعن تمنياتنا القلبية بنجاحكم في هذا المنصب المهم بما يضمن تفعيل الجهود الإيجابية لتطوير الاقتصاد العالمي وتحقيق معدلات النمو المرتفعة للتجارة الدولية».