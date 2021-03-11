شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات في المرحلة النهائية لتجارب اللقاح الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي «RDIF» و«بيورهيلث» و«أوروجلف» أن التجارب السريرية على لقاح وباء «كوفيد-19» الروسي القائم على الفيروس الغدي البشري في دولة الإمارات، قد وصلت إلى مرحلة المراقبة النهائية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ودائرة الصحة في أبوظبي. وعقب نجاح إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لـ 1000 متطوع، تتضمن المرحلة المقبلة من التجارب مراقبة الاستجابة المناعية لدى المتطوعين على مدار 180 يوماً.

وسيتم إصدار نتائج تجارب الإمارات بحلول شهر إبريل 2021 ودمجها مع نتائج الأبحاث الواعدة لتجارب عالمية أخرى. وأظهرت النتائج المرحلية الأخيرة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، حسبما ورد في مجلة «ذا لانسيت» الطبية الرائدة عالمياً، فعالية عالية بنسبة 91.6 %، إلى جانب استجابة مناعية قوية ونتائج آمنة.

وتعد التجارب السريرية في الإمارات جزءاً من حملة «اللقاح من أجل الانتصار» - V4V - التي تمثل إسهام دولة الإمارات العربية المتحدة في التجربة العالمية للقاح الروسي القائم على الفيروس الغدي البشري، الذي طوره معهد «جاماليا الوطني لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة»، بالمشاركة مع صندوق الاستثمار المباشر في روسيا «RDIF». وستكون شركة «اوروجلف هيلث انفستمنت» ومقرها أبوظبي وشركة «بيورهيلث» شركاء التسويق والتوزيع الرسميين.

وقال الدكتور أحمد الحمادي، الباحث الرئيسي لدراسة اللقاح واستشاري الأمراض المعدية: يعتبر الانتقال إلى مرحلة المراقبة النهائية إنجازاً جديراً بالاحتفاء للمجتمع الطبي في الإمارات وتعد دراسة الاستجابة المناعية لدى مجموعة متنوعة من المتطوعين مؤشراً مهماً من شأنه أن يمهد الطريق لتعزيز تأمين سلامة المواطنين والمقيمين ضد فيروس كوفيد-19.

وقال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: «أظهرت التجارب السريرية نتائج مبشرة في مختلف أنحاء العالم وستضيف هذه المرحلة التالية بيانات مهمة، وهو ما يبرهن على الفعالية العالية للقاح ويعزز الجهود العالمية لدولة الإمارات في مجال ريادة الاكتشافات العلمية».

وتمت تجربة اللقاح الروسي على بالغين أصحاء من جنسيات متعددة، بعمر 18 عاماً فما فوق، يعيشون في دولة الإمارات وليس لديهم تاريخ بالحصول على تطعيم «كوفيد-19» أو الإصابة به، ولم يكونوا يعانون أي أمراض معدية أو أمراض تنفسية حادة.

وتم ترخيص اللقاح للاستخدام في روسيا في شهر أغسطس 2020، ليكون أول لقاح مرخص ضد «كوفيد-19» من أصل 165 لقاحاً يجري تطويرها في أنحاء العالم. وبناء على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الروسية، والتي شملت أكثر من 22 ألف متطوع، وافقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي في الدولة شهر يناير الماضي. وكانت المرحلتان الأوليان من التجارب السريرية على اللقاح، اللتان نُشرتا في مجلة «ذا لانسيت»، سجلتا استجابة مناعية خلطية وخلوية مستقرة لدى المتطوعين. (وام)