سفيرة السعودية بأمريكا: ملتزمون بإنهاء الحرب في اليمن عبر الحل السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن المحاولات الأخيرة للميلشييات الحوثية باستهداف المملكة ما هي إلا تهديد للمدنيين واعتداء على أمن الطاقة العالمي، مشددة على أن المملكة ملتزمة بإنهاء الحرب في اليمن من خلال حل سياسي.

وقالت الأميرة ريما في بيان حول جهود السلام في اليمن وتصعيد الهجمات ضد المملكة، الخميس، إن هذه الهجمات وراءها مجموعة مدفوعة بالفكر المتطرف للنظام الإيراني، في إشارة منها إلى ميلشييات الحوثي.

وأشارت إلى أن الحوثيين يواصلون تجاهل معاناة اليمنيين من خلال عدم اكتراثهم بالحوار الجاد لإنهاء الأزمة، مؤكدة على عزم المملكة منذ بدء الصراع على إعادة الاستقرار والأمن إلى اليمن من خلال التفاوض، إلى جانب دعمها لجميع مبادرات السلام للأمم المتحدة منذ عام 2015.

في سياق متصل، اعتبرت سفيرة خادم الحرمين الشريفين، أن محاولات الحوثيين الأخيرة المتمثلة بالهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على منشآت أرامكو، ما هي إلا تهديد لاستقرار إمدادات الطاقة العالمية، فهي تؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله، وتعرض حياة العاملين السعوديين في أرامكو للخطر والآلاف الآخرين من 80 جنسية مختلفة.

وأضافت سفيرة المملكة لدي الولايات المتحدة، أن الحوثيين صعدوا هجومهم في مأرب باليمن، التي تضم أكثر من مليون نازح داخلياً، وقصفوا تعز وغيرها من المراكز المدنية اليمنية، معتقدين أن بإمكانهم الإفلات من العقاب.

وكشفت أن إيران ما زالت مستمرة بتقديم الأسلحة والتدريب والدعم الفني للحوثيين، مؤكدةً على ضرورة تجديد الالتزامات الدولية لإنهاء الحرب في اليمن عبر وضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية.