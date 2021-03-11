الري: تحويل 230 ألف فدان لأنظمة الري الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، تقريراً من المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه حول مروره على أعمال التأهيل الجاري تنفيذها بمحافظة كفرالشيخ.

وتضمن التقرير نتائج المرور على ترعة الجنابية الأولى اليسرى للزاوية والتي تم الانتهاء من تأهيلها، وترع (المربط - الحلافي - زوبع - كوم الحجنة - راغب) والجاري العمل فيها حالياً.

وتم التوجيه باستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد، مع الالتزام بتنفيذ أسوار بارتفاع 75 سم على شارب الترع المارة داخل الكتلة السكنية.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1188 كم بمختلف محافظات الجمهورية، ويجرى العمل في تنفيذ 4312 كم أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1452 كم تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع لـ 6952 كم حتى تاريخه من أصل 7000 كم من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

ويُعد هذا المشروع القومي العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومي لتطوير الريف المصري تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويستهدف تغيير شكل الريف المصري بشكل جذري، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.

جدير بالذكر أيضا أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ 230 ألف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 55 ألف فدان الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.​