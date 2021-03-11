الإمارات ترسل 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا إلى غزة

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وصول جرعات لقاح كورونا إلى غزة بدعم إماراتي
من المقرر أن تصل اليوم الخميس إلى قطاع غزة الدفعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من دولة الإمارات، تتضمن 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك في”.
أعلن القيادي الفلسطيني، زعيم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، النائب محمد دحلان، الأربعاء، عن إرسال 40 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى قطاع غزّة، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال دحلان في تدوينة له عبر صفحته في موقع “فيسبوك”: “استمراراً للعطاء الإماراتي الكريم، أُبشر أهلنا الصامدين الصابرين بوصول دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بهدف توفير حماية آمنة لطواقمنا الطبية الباسلة وأصحاب الأولوية حسب ما تعارف عليه المجتمع الدولي برمته خاصة كبار السن ومن يعانون من أمراض محددة”.
وأضاف: “الدفعة الجديدة 40 ألف جرعة من لقاح سبوتنك V تصل قطاع غزّة ظهيرة يوم الغد ليبلغ إجمالي الجرعات 60 ألف جرعة كافية لتأمين سلامة وحياة 30.000 مواطن فلسطيني، ونعاهد شعبنا على مواصلة كل جهد ممكن لتأمين المزيد”.
وأردف: “الدفعة الجديدة من اللقاحات ستُوظف لتوفير الحماية لعشرة آلاف من المستحقين في قطاع غزّة بتخصيص 20.000 جرعة، وكذلك 20.000 جرعة لعشرة آلاف من طواقمنا الطبية والفئات المستهدفة في الضفة الغربية وذلك طبقاً للمعايير الصحية والأخلاقية وبشفافية كاملة”.
وتابع: “بهذه المناسبة نُقدر الجهود المستمرة لدولة الإمارات قيادةً وشعباً في دعم شعبنا بكل الوسائل الممكنة”.