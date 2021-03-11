الإمارات ترسل 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا إلى غزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 10:15 صباحاً - منذ 24 دقيقة

من المقرر أن تصل اليوم الخميس إلى قطاع غزة الدفعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من دولة الإمارات، تتضمن 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك في”.

أعلن القيادي الفلسطيني، زعيم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، النائب محمد دحلان، الأربعاء، عن إرسال 40 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى قطاع غزّة، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال دحلان في تدوينة له عبر صفحته في موقع “فيسبوك”: “استمراراً للعطاء الإماراتي الكريم، أُبشر أهلنا الصامدين الصابرين بوصول دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بهدف توفير حماية آمنة لطواقمنا الطبية الباسلة وأصحاب الأولوية حسب ما تعارف عليه المجتمع الدولي برمته خاصة كبار السن ومن يعانون من أمراض محددة”.

وأضاف: “الدفعة الجديدة 40 ألف جرعة من لقاح سبوتنك V تصل قطاع غزّة ظهيرة يوم الغد ليبلغ إجمالي الجرعات 60 ألف جرعة كافية لتأمين سلامة وحياة 30.000 مواطن فلسطيني، ونعاهد شعبنا على مواصلة كل جهد ممكن لتأمين المزيد”.

وأردف: “الدفعة الجديدة من اللقاحات ستُوظف لتوفير الحماية لعشرة آلاف من المستحقين في قطاع غزّة بتخصيص 20.000 جرعة، وكذلك 20.000 جرعة لعشرة آلاف من طواقمنا الطبية والفئات المستهدفة في الضفة الغربية وذلك طبقاً للمعايير الصحية والأخلاقية وبشفافية كاملة”.

وتابع: “بهذه المناسبة نُقدر الجهود المستمرة لدولة الإمارات قيادةً وشعباً في دعم شعبنا بكل الوسائل الممكنة”.

