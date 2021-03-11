حاكم دبي: سيادة القانون فوق الجميع دون تمييز أو محاباة

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس القضاء في دبي، أدى عدد من القضاة الجدد المعينين في محاكم دبي اليمين القانونية.. فقد أقسم قاضٍ في محكمة التمييز و10 قضاة في المحكمة الابتدائية بالله العظيم أن يحكموا بالعدل ويؤدوا عملهم بصدق وأمانة وأن يحترموا التشريعات السارية.



ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القضاة الجدد إلى أن يكونوا مثالاً للنزاهة والحياد في جميع القضايا التي ينظرون فيها، وأن يراعوا مخافة الله ويحفظوا لكل صاحب حق حقه وأن يحترموا حقوق الإنسان وكرامته.

وأكد استقلالية القضاء في دولتنا وسيادة القانون فوق الجميع دون تمييز أو محاباة.