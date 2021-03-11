شكرا لقرائتكم خبر عن 85 % فعالية .. لقاح رابع مضاد لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تتخذ وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الخميس قرارا بشأن إعطاء الضوء الأخضر للقاح رابع مضاد لفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن توصي الوكالة، ومقرها أمستردام، بالموافقة على لقاح شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية.

وسيتعين بعد ذلك أن توافق المفوضية الأوروبية على هذه الخطوة، إلا أن هذا إجراء شكلي ويمكن أن يحدث في نفس اليوم.

وطلب الاتحاد الأوروبي بالفعل جرعات لـ 200 مليون شخص من اللقاح.

وقد قام بتطوير اللقاح شركة يانسن، التابعة لجونسون آند جونسون، في هولندا.

وعلى خلاف لقاحات فايزر/بيونتيك وموديرنا وأسترازينيكا التي تم ترخيصها بالفعل، يعتمد لقاح جونسون آند جونسون على جرعة واحدة فقط.

كما يمكن تخزين اللقاح في الثلاجة العادية، على عكس الظروف شديدة البرودة المطلوبة لبعض اللقاحات الأخرى.

وفي تجربة سريرية عالمية، أثبت اللقاح فعالية بنسبة 66% في منع الإصابة بالسلالات المختلفة لفيروس كورونا. كما كان فعالا بنسبة 85% في الحماية من الحالات الشديدة.