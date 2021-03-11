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بـ 51 صاروخ ... الصين تعزز التعاون الفضائي في عام 2020

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الدمام - شريف احمد - عززت الصين بنشاط التعاون الفضائي الدولي في عام 2020 ، حيث قدمت صادرات وإطلاق الأقمار الصناعية والبحوث التعاونية وخدمات التطبيقات للعالم ، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن صناعة الفضاء الصينية.

و بحلول نهاية العام الماضي ، أطلق 51 صاروخًا صينيًا 59 قمراً صناعياً تجارياً أجنبياً إلى الفضاء ، حسبما ذكر الكتاب الأزرق لعام 2020 لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الصيني.

كما قدمت الصين ستة من 61 قمرا صناعيا ساهمت من جميع أنحاء العالم في الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى ، وهو جهد دولي لاستخدام تكنولوجيا الفضاء في عمليات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ بعد الكوارث الكبرى.

وقال التقرير إنه اعتبارًا من عام 2020 ، ساعدت الأقمار الصناعية الصينية في عمليات الإغاثة من الكوارث في أكثر من 30 دولة ومنطقة.

في عام 2020 ، قدمت الصين قدرًا كبيرًا من بيانات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية للكوارث الكبرى مثل حرائق الغابات في أستراليا ، و Super Cyclone Amphan في خليج البنغال ، والتسرب النفطي بالقرب من البحيرات والمناطق الساحلية في موريشيوس

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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