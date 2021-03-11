شكرا لقرائتكم فرنسا: أوروبا مستعدة لفرض عقوبات على كيانات إيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات متورطة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران.

إلى ذلك، عبرت الخارجية الفرنسية عن القلق الشديد من أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خاصة حرية التعبير والصحافة.

كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أعرب أمام مجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين عن قلقه البالغ حيال مصير المحامية الإيرانية، نسرين سوتوده.

كما دعا إلى إطلاق سراح الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه الخاضعة للإقامة الجبرية في طهران منذ 3 أكتوبر بعد سجنها لمدة 16 شهراً.

وشدد الوزير الفرنسي على أن بعض الدول بدءا بإيران تعتبر أن الحريات الأكاديمية، وحرية البحث والتعليم والنشر، يجب أن تكون مرهونة بنهج يمت بوضوح إلى عملية احتجاز رهائن.