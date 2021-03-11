كوشنر يعتزم نشر كتاب عن رئاسة ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدر مطلع يوم الأربعاء إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والذي كان مستشاراً كبيراً له، يعتزم إصدار كتاب عن خبراته في البيت الأبيض.

وقال المصدر إن الكتاب سيتناول موضوعات إصلاح السجون والاتفاقات التجارية والعلاقات الأميركية الصينية وتعامل الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا والتحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، ومساءلة ترامب وأزمة الحدود، والأحداث المحيطة بوفاة الأميركي الأسود أثناء احتجازه على يد الشرطة.

وقال المصدر إن كوشنر "لا يسعى لتسوية حسابات وإنما لتقديم سياق تاريخي ومساعدة القراء على فهم كيف كان العمل في البيت الأبيض في عهد ترامب".

وتابع المصدر قائلا "ستكون وجهة نظر مثيرة للاهتمام من شخص كانت معه محفظة ملفات واسعة النطاق، كان معايشا لكثير من اللحظات الأكثر توتراً لكنه بقي بعيداً عن الأضواء، بالبقاء وراء الكواليس والظهور المحدود في الإعلام".

وانتقل كوشنر وزوجته إيفانكا، ابنة ترامب، للعيش في ميامي بعد انتهاء عملهما في واشنطن.