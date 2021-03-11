المرصد السوري: قوات تركية تقصف مواقع ضمن مناطق انتشار الأكراد بريف حلب الشمالي

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

قصفت قوات تركية، الخميس، مواقع سورية ضمن مناطق انتشار الأكراد في ريف حلب الشمالي.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عملية القصف انطلقت من القواعد العسكرية التركية في منطقة درع الفرات.

واستهدف القصف كلا من محيط مطار منغ العسكرية ومنطقة تل رفعت ومحور مرعناز والشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية والمليشيات الموالية لها استهدفتا، الأربعاء، محيط بلدة تل رفعت وقرية شيخ عيسى وبيلونية وعلقمية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

قصف ارتبط بمقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا؛ حيث وثق المرصد السوري سقوطه غارقا في دمائه جراء الاشتباكات العنيفة بالرشاشات الثقيلة والمدفعية على محور بلدة كفرخاشر بريف حلب.

ووقعت تلك الاشتباكات بين المليشيات الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة على مواقع متقدمة للمليشيات.

على صعيد متصل، قصفت القاعدة التركية في قرية توخار الصغير بالمدفعية الثقيلة، محيط قرية الجات شمال منبج في ريف حلب الشرقي.

كان المرصد السوري قد رصد في 8 مارس/آذار الجارث قصفًا من القواعد العسكرية التركية المتمركزة في مناطق “درع الفرات”، على محيط مطار منغ العسكري ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

واستهدفت القوات التركية، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية في محيط المنطقة الواقعة بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.