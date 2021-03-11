بسبب سياساته .. معارض تركي يهاجم أردوغان

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

قال رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب "المستقبل" التركي أحمد داوود أوغلو، إن القرارات التي اتخذت في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 دفعت تركيا إلى مزيد من الاستبداد.



وبحسب ما نقلت صحيفة "إيكاثيمرني" اليونانية، قال رئيس حزب "المستقبل" إن النهج الحالي يبعد تركيا عن النموذج الأوروبي للديمقراطية والإدارة.

ونوه بأن المحادثات الاستكشافية مع اليونان يجب أن تستمر لكن المشاكل في بحر إيجه سوف تستمر، مضيفاً: "لا يمكننا أن نتوقع التوصل إلى حل".

ومنذ أيام، شن داود أوغلو الهجوم على الرئيس التركي وحكومته، مؤكداً أن "المسؤول عن بيئة المحظورات في تركيا اليوم ومناخ الخوف في البلاد هو الحكومة، أولاً نشروا الخوف ومن ثم تحدثوا عن خطة عمل حقوق الإنسان، شاركت مسبقاً مع الرأي العام كيف ينبغي أن تكون خطة عمل حقوق الإنسان".

كما اتهم داوود أوغلو خطة أردوغان بأنها حركة من الحكومة لتغيير الأخبار اليومية، وقال "يجب على الحكومة أن تكون واضحة في تحديد الدستور المدني الذي يتم النقاش حوله"، مضيفاً "نحن نعارض بشكل أساسي دستور 12 سبتمبر (الدستور الحالي)، ومع ذلك، إذا قُلتَ إنك لا تعترف بالدستور الحالي، فيجب عليهم أولاً تحديد ما هي عناصر الدستور المدني، ومن المفيد عدم تشتيت انتباه الناس بأجندات أخرى"