رئيس حزب «المستقبل» التركي المعارض يهاجم أردوغان وسياساته الفاشلة

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

قال رئيس حزب «المستقبل» التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، إن النظام الرئاسي هو السبب فى تدهور سياسة البلاد، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو الذي عمد إلى إبعاد تركيا عن عضوية الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".



وأضاف داود أوغلو في حوار مع صحيفة «كاثمريني» اليونانية، أنه عارض النظام الرئاسي منذ عام 2014 حينما كان رئيسًا للوزراء، وأكد لأردوغان ولحزب العدالة والتنمية أن هذا النظام سيؤدي إلى الكثير من المخاطر، ورغم تلك التحذيرات قرروا الانتقال إلى النظام الرئاسي عوضًا عن البرلماني.!

وشدد زعيم المستقبل على أن نظام أردوغان أصبح مبنيًا على العلاقات الشخصية والمحسوبية، وليس قرارات الهيئات الحكومية، مشددًا على أن تركيا الآن بعيدة كل البعد عن النموذج الأوروبي الديموقراطي.

وبصدد التوترات المتصاعدة شرق المتوسط بين أنقرة وأثينا، قال إنه ليس من الممكن أن يتم حل تلك الأزمة في المستقبل القريب، بل ستحتاج إلى وقتٍ طويل