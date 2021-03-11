شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 27 شخصا بعد سقوط حافلة في واد بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة النقل في إندونيسيا إن حافلة تقل تلاميذ وبعض أولياء الأمور هوت في واد على جزيرة جاوة الليلة الماضية لدى عودتهم من نزهة مما أسفر عن مقتل 27 شخصا.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ في بيان اليوم الخميس إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها قبل قليل من الحادث في منطقة بالقرب من مدينة سوميدانج في إقليم غرب جاوة.

وذكرت وزارة النقل أن الحافلة كانت تقل تلاميذ وبعض أولياء الأمور وأن 39 شخصا نجوا من الحادث.

ولم يتضح السبب الدقيق للحادث على الفور.