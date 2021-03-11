المنافذ الحدودية تعلن ضبط مادة مهربة في منفذ زرباطية

وقال إعلام الهيأة في بيان تلقته الخليج 365 إن "منفذ زرباطية الحدودي تمكن من ضبط (700) كارتون من مادة (بيض المائدة) مخبأة لغرض تهريبها".

واضاف ان "ذلك جاء لمخالفتها ضوابط الاستيراد وحماية المنتج المحلي"، لافتا الى "إحالة ما تم ضبطه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

