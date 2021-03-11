انت الان تتابع خبر المنافذ الحدودية تعلن ضبط مادة مهربة في منفذ زرباطية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط 700 كارتون من مادة بيض المائدة مخبأة لغرض تهريبها في منفذ زرباطية.
وقال إعلام الهيأة في بيان تلقته الخليج 365 إن "منفذ زرباطية الحدودي تمكن من ضبط (700) كارتون من مادة (بيض المائدة) مخبأة لغرض تهريبها".
واضاف ان "ذلك جاء لمخالفتها ضوابط الاستيراد وحماية المنتج المحلي"، لافتا الى "إحالة ما تم ضبطه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
واضاف ان "ذلك جاء لمخالفتها ضوابط الاستيراد وحماية المنتج المحلي"، لافتا الى "إحالة ما تم ضبطه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".