سفارة العراق في مسقط تبحث مع السلطات اعفاء العراقيين من شروط سمة الدخول

بيان لوزارة الخارجية تلقته "الخليج 365" ذكر انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية العمانية وسُبُل تطويرها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة زيادة أعداد المنح الدراسية للطلاب العراقيين الدارسين في السلطنة، واعفاء المواطنين العراقيين من الشرط المسبق للحصول على سمة الدخول، وفتح خط طيران مباشر بين العراق والسلطنة، وتشجيع المستثمرين العمانيين على الاستثمار في العراق.واضاف البيان الدعوة لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة ما بين الجانبين بانعقاد اللجنة المشتركة العراقية-العمانية، و زيادة عدد المهن المسموح العمل بها للعراقيين، واعفاء العراقيين المقيمين في السلطنة من الغرامات المترتبة عليهم جراء عدم تجديد جوازات سفرهم.

وحضر اللقاء كل من السفير محمود الهنائي رئيس دائرة المشرق العربي، والمستشار سعيد المهري مسؤول ملف العراق في الخارجية العمانية، كما وحضر سكرتير ثالث/ ازهار محمد عباس مسؤولة الملف السياسي في السفارة.

