'قسد' ترفض توسيع سجون داعش في الحسكة السورية

واعتبر مسؤول فيما يسمى بالادارة الذاتية "فنر الكعيط" ان تمويل مشاريع لتوسيع سجون داعش هي خطوة “غير كافية” لوضع حل نهائي لملف عناصر التنظيم الارهابي، بحسب ما نقلته وكالة “هاوار” المقربة من “الإدارة الذاتية”.ودعا الكعيط إلى محاكمة سجناء تنظيم داعش موضحًا أن مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” تعرضت للهجمات وبحاجة إلى تنمية من جميع الجهات وليست الى السجون.

وتحدث عن مطالب بتشكيل محاكم مختلطة لمحاكمة عناصر التنظيم الارهابي تشارك فيها الدول التي لها رعايا ضمن “التنظيم” معتقلين وموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أن أطفال التنظيم سيكبرون يومًا بعد يوم، والبعض منهم أبرياء مما ارتكبه آباءهم.



وتطرق الكعيط إلى بعض الأسباب التي تحول دون إنشاء محكمة دولية لمقاضاة المساجين، منها أن بعض الدول لديها قوانين لا تسمح بمحاسبة مرتكب جريمة خارج حدودها، بينما استغلت بعض الدول الفرصة لإسقاط الجنسية عن رعاياها.

ووجهت نداءات إلى الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي من أجل الاطلاع على ملفات معتقلي وأسر وأطفال التنظيم، لإيجاد حل جذري لها، على حد ماقاله الكعيط.

