"أوراق كوشنر".. أسرار 4 سنوات من حكم ترامب قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر مطلع إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي كان مستشارا له، يعتزم إصدار كتاب عن خبراته بالبيت الأبيض.

وبحسب ما نقلته رويترز عن المصدر فإن الكتاب سيركز أساسا على الشرق الأوسط واتفاقات السلام الموقعة بين الدول العربية وإسرائيل.

ويتناول كتاب كوشنر قضايا أخرى ترتبط بإصلاح السجون والاتفاقات التجارية والعلاقات الأمريكية الصينية وتعامل الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا.

كما يناقش التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، ومساءلة ترامب وأزمة الحدود، والأحداث المحيطة بوفاة الأمريكي ذو البشرة السمراء جورج فلويد أثناء احتجازه على يد الشرطة.

وأضاف المصدر أن كوشنر "لا يسعى لتسوية حسابات وإنما لتقديم سياق تاريخي ومساعدة القراء على فهم كيف كان العمل في البيت الأبيض في عهد ترامب".

وتابع: "ستكون وجهة نظر مثيرة للاهتمام من شخص كانت معه محفظة ملفات واسعة النطاق، كان معايشا لكثير من اللحظات الأكثر توترا لكنه بقي بعيدا عن الأضواء، بالبقاء وراء الكواليس والظهور المحدود في الإعلام".

وانتقل كوشنر (40 عاما) وزوجته إيفانكا، ابنة ترامب، للعيش في ميامي بعد انتهاء عملهما في واشنطن.

كانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تحدثت عن انخفاض دخل الزوجين من أنشطتهما التجارية من 200 مليون دولار سنويا، إلى حوالي 120 مليون دولار خلال عام 2020.

ورغم ثرائهما يكشف تقرير الصحيفة البريطانية عن معاناة إيفانكا وجاريد خسائر اقتصادية ضخمة نتيجة لأدوارهما المثيرة للجدل في إدارة ترامب خلال الأشهر الأخيرة المضطربة في منصبه.

كما تأثر الزوجان مالياً بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر، حيث يمتلك كلاهما مجموعة واسعة في الأعمال التجارية - مثل الفنادق - التي تضررت بشدة خلال الأشهر الـ 11 الماضية.