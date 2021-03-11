محمد الفلاح - أول مطلب أمريكي من رئيس الحكومة الليبية الجديد

الخميس 11 مارس 2021

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بسرعة مغادرة المرتزقة للأراضي الليبية، بعد منح الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.



وقال بلينكن: "منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة خطوه نحو الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأضاف: "من المهم في الوقت الراهن الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة ومغادرة المرتزقة للأراضي الليبية".

وتخطت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاختبار الأول لها بنجاح، بنيلها ثقة البرلمان، لكن عليها تجاوز مجموعة من الاختبارات الصعبة الأخرى.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبًا.

واستخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50% +1" من إجمالي أصوات النواب عبر آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري

وتعهد رئيس الحكومة الدبيبة، أمام البرلمان، بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والوصول بليبيا إلى الانتخابات المقررة آواخر العام الجاري.