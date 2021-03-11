محمد الفلاح - بتهمة التجسس لمصر.. حكم بالحبس ضد موظف في مكتب ميركل

الخميس 11 مارس 2021

أصدرت محكمة برلين، الأربعاء، حكما بالحبس مع وقف التنفيذ، ضد متعاقد سابق يحمل الجنسيتين المصرية والألمانية كان يعمل في المكتب الإعلامي للمستشارة أنجيلا ميركل، لإدانته بالتجسس.



وقضت المحكمة بحبس المدعو أمين ك. البالغ 66 عاما، لمدة سنة و9 أشهر مع وقف التنفيذ.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إن المتهم أقر بما نُسب إليه.

وأوضحت المتحدثة أن المحكمة أصدرت قرارها إثر تسوية تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بين الدفاع والنيابة العامة.

وكان أمين ك. يعمل موظفا في قسم الزيارات التابع للمركز الاتحادي الألماني للصحافة، ومن المسؤوليات التي اضطلع بها الإحاطات الإعلامية المتعلقة بأنشطة المستشارة.

وأقر المدان بأنه تابع اعتبارا من تموز/ يوليو 2010، كيفية تعاطي وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر وبأنه استجاب لمطالب عناصر في الاستخبارات المصرية.

وجاء في القرار الاتهامي أن أمين ك. عمل لصالح السفارة المصرية في برلين حيث كان يقدم تقاريره.

وكان المتهم يبلغ عناصر الاستخبارات المصرية بالأحداث اليومية في ألمانيا، على غرار عمليات الدهم التي استهدفت في العام 2018 مسجدا كان إمامه على صلة بمصر، بحسب القرار.

وأشار القرار الاتهامي إلى أن أمين ك. حاول إقناع مترجم في مجلس النواب الألماني بتزويده بمعلومات سرية، لكنه لم ينجح في مسعاه.

وأضاف أن المتهم زود جهاز المخابرات العامة المصرية بأسماء خمسة زملاء في المركز الإعلامي مولودين في سوريا.