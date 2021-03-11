اعتراف حكومي.. قتلى ومختطفون بالعشرات في نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول حكومي محلي إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وجرى اختطاف 100 آخرين من موقع للتعدين في شمال غرب نيجيريا.

واختطفت مجموعة مسلحة مجهولة عمال المناجم في بلدة أنكا بولاية زامفارا يوم 26 فبراير/شباط في نفس اليوم الذي تم فيه اختطاف حوالي 300 فتاة من مدرستهن في بلدة جانجبي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية غإن مقطع فيديو لأمير أنكا، الطاهر أحمد أمام مسؤولين حكوميين كشف عن هذه التفاصيل خلال إفادة أمنية.

وكان الطاهر أحمد يتحدث في كلمة له أمام الاجتماع في جوساو عاصمة ولاية زامفارا الثلاثاء.

وفي حين تم الإعلان عن اختطاف التلميذات والإفراج عنهن لاحقًا في وسائل الإعلام، كانت كلمة أحمد هي المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة علنًا إلى اختطاف عمال المناجم.

وحضر الاجتماع الأمني ​​رئيس أركان الدفاع النيجيري الجنرال لاكي إيرابور.

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا أكثر من 300 طالبة عندما اقتحموا المدرسة الثانوية بولاية زامفارا.

وبات تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا الذي انشقّ عن بوكو حرام عام 2016 يشكل تهديدا رئيسيا في المنطقة، حيث يشن هجمات على جنود وقواعد ويختطف عناصره ركاب سيارات على طرق رئيسية بعد إقامة كمائن وحواجز وهمية.